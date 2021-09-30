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Минимум шесть человек погибли при падении автобуса в реку на северо-востоке Индии
Происшествия
Минимум шесть человек погибли при падении автобуса в реку на северо-востоке Индии
wikipedia.org  /  Chakumar/CC BY 3.0

Нью-Дели, 30 сентября. Шесть человек погибли и еще несколько травмировались после падения пассажирского автобуса в реку Рингди на северо-востоке Индии. Такие данные в четверг привел телеканал NDTV.

Трагедия произошла на территории штата Мегхалая. Автобус следовал по шоссе Тура - Шиллонг. По информации телеканала, вскоре после полуночи водитель автобуса не справился с управлением на сложной местности, в результате чего транспорт упал в реку с обрыва.

На месте аварии работают представители спасательных и экстренных служб. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

По факту произошедшего полиция инициировала расследование. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит выяснить.

На днях страшное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло на трассе Уфа — Оренбург в Башкортостане. После столкновения с «Рено» пассажирская «Газель» загорелась. В результате аварии погибли четыре человека.

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дтп индия рингди
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