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МВД: почти 250 детей стали жертвами аварий летом 2021 года
Общество
МВД: почти 250 детей стали жертвами аварий летом 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 сентября. Аварии, произошедшие с июня по август текущего года, стали смертельными для 248 детей. Такую статистику предоставили в МВД России.

Всего произошло 7 118 автоаварий. Согласно данным ведомства, в июне-августе 2021 года в ДТП пострадали 7 863 ребенка, а погибли — 248 несовершеннолетних. За аналогичный период прошлого года жертвами аварий стали 240 детей, передает РИА Новости.

«Чаще всего пострадавшими в ДТП становятся дети от семи до 12 и подростки от 12 до 16 лет», — отметили в пресс-центре МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия по профилактике детского травматизма в авариях. В преддверии нового учебного сезона специалисты ГИБДД организовали итоговую проверку, чтобы оценить состояние дорог.

Шестилетний ребенок получил травмы в аварии на севере Волгограда на днях. Участниками ДТП стали три легковых автомобиля. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномарками.

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