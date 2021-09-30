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Российские военные в Таджикистане провели учения по ликвидации боевиков
Армия
Российские военные в Таджикистане провели учения по ликвидации боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 30 сентября. Военнослужащие российской базы отработали действия по ликвидации условного отряда боевиков. Учения прошли в горах Таджикистана.

Маневры проходили при участии бронетранспортеров и снайперов. Согласно сюжету учений, разведка заметила террористический отряд, двигающийся по горной дороге в сторону населенного пункта. Однако планам «боевиков» помешали мотострелки, которые нанесли удар с фланга, пояснили в Центральном военном округе.

В рамках учений велась стрельба из 30-миллиметровых пушек модернизированных бронетранспортеров БТР-82. Мотострелков поддерживали снайперы, вооруженные 12,7-мм винтовками «Корд-М».

Учения прошли на фоне обострившейся обстановки на территории Афганистана. В августе этого года к власти в республике пришли представители запрещенной в России террористической группировки «Талибан»1.

Военнослужащие частей ПВО Центрального военного округа (ЦВО) ранее провели масштабные учения в Астраханской области. Участниками маневров стали более двух тысяч военных и порядка 700 единиц боевой техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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