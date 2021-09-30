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Женская сборная России по волейболу победила на юниорском чемпионате мира
Спорт
Женская сборная России по волейболу победила на юниорском чемпионате мира
pixabay.com  /  janoazs

Мехико, 30 сентября. Российские волейболистки обошли команду Италии в финале юниорского чемпионата мира. Соревнования состоялись в Мексике.

Россиянки одержали победу со счетом 3-0 (25:16, 25:17, 25:20). По ходу турнира сборная России выиграла все восемь матчей финального раунда. Третье место взяла сборная США, обыграл команду Сербии со счетом 3-1

Впервые женская сборная России выиграла на юниорском чемпионате мира в 1993 году россиянки играли в финале с японками. Также национальная команда привезла три серебряные и две бронзовые медали. Юниорский чемпионат мира среди девушек проводят с 1989 года.

Мужская сборная России по пляжному футболу третий раз выиграла чемпионата мира. Финальный матч 11-го чемпионата мира по пляжному футболу проходил в Москве.

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