Гидрометцентр спрогнозировал потепление в центре Европейской России

Москва, 30 сентября. Повышение температуры воздуха ожидается в центре Европейской России в начале следующей недели. Он может прогреться до 15 градусов.

Соответствующий прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При таком осеннем солнце, по словам синоптика, даже можно загорать.

«При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон», — цитирует метеоролога РИА Новости.

Столбик термометра в ближайшие дни будет колебаться от десяти до 15 градусов. Уже на следующей неделе температура может превысить 15-градусную отметку. В ближайшие два дня холодная погода ждет жителей Поволжья и Урала. В Москве температура воздуха в эти дни будет соответствовать климатической норме. Постепенное потепление начнется уже с понедельника.

Однако зимой россиян может ждать крайне изменчивая и непредсказуемая погода. Синоптикам все сложнее делать прогнозы из-за непостоянности погодных условий.