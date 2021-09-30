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«Бавария» на своем поле со счетом 5:0 разгромила киевское «Динамо» в матче ЛЧ
Спорт
«Бавария» на своем поле со счетом 5:0 разгромила киевское «Динамо» в матче ЛЧ
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Мюнхен, 30 сентября. Мюнхенская «Бавария» на своем поле крупно победила киевское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл поляк Роберт Левандовски, который отличился уже на 12-й минуте. Повторно форвард забил на 27-й минуте, реализовав пенальти. Счет к разгромному немецкий клуб подвел уже во второй половине игры: в составе «Баварии» отметились Серж Гнабри (68), Лерой Сане (74) и Эрик-Максим Шупо-Мотинг (87). Финальный свисток арбитра ознаменовал разгромную победу хозяев.

«Бавария» и киевское «Динамо» выступают в рамках группы Е. Лидерство в квартете сохраняет немецкий клуб, дополнив свою копилку до шести очков. Вторую строчку занимает португальская «Бенфика» (4), далее идут «Динамо» (1) и каталонская «Барселона» (0).

В другом матче Лиги чемпионов петербургский «Зенит» разгромно обыграл шведский «Мальме». Встреча двух команд прошла в Северной столице и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

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