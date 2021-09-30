Лондон, 30 сентября. Аудитория британского издания Daily Express прокомментировала ситуацию с ростом цен на газ и контрактом России и Венгрии на прямы поставки голубого топлива.

Некоторые комментаторы ошибочно полагают, что Россия таким образом зарабатывает очки на геополитической арене, используя газ как средство манипуляции. Однако далеко не все разделили такую точку зрения. В статье издания также говорится о недовольстве Киева из-за поставок газа Венгрии в обход Украине.

«Это чушь. ЕС не сертифицирует "Северный поток — 2", поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ, — высказался Mikeluk.

Пользователь добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал верный шаг, заключив контракт с Россией на прямые поставки газа. По его словам, глава правительства работает в интересах своей страны, в отличие от ЕС.

«Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина — плохой сосед с глупыми политиками», — отметил Hey Ho.

Он уверен, что киевские власти сами виноваты в ситуации, которая сложилась сегодня. Деструктивные действия, по его мнению, начались еще в далеком 2009 году, когда Украина воровала газ из трубопровода.

Фьючерсы на газ продолжают бить рекорды. На европейских рынках, по последним данным биржи ICE, цена за 1 тыс. кубометров газа выросла до 1054 долларов.