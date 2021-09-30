Вокалист рок-группы Blink-182 Марк Хоппус победил рак

Москва, 30 сентября. Вокалист американской панк-рок группы Blink-182 Марк Хоппус одержал победу над раком. Радостной новостью он поделился с подписчиками в соцсетях.

Каждые полгода музыканту необходимо проходить медицинское обследование. Сейчас он продолжает курс химиотерапии. Артист поблагодарил за поддержку родных, друзей и поклонников.

«Только что был на приеме у своего онколога, я избавился от рака!» — написал 49-летний Хоппус на своей странице в Instagram.

Несколько дней назад Хоппус показал фотографию своей головы, на которой вновь начали расти волосы. О своем заболевании музыкант сообщил в июне, тогда он уже три месяца проходил химиотерапию. Артист не уточнил, какой вид рака ему диагностировали. В СМИ появлялись слухи, что речь идет о лимфоме четвертой стадии.

Группа Blink-182 образовалась в Калифорнии в 1992 году. За время своего существования коллектив выпустил восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2019 году.

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