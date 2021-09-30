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NI: Россия готовит новый смертоносный бомбардировщик-невидимку

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 06:27
Армия
NI: Россия готовит новый смертоносный бомбардировщик-невидимку
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 сентября. Советские конструкторы разработали множество высокоэффективных бомбардировщиков, и сейчас российские инженеры работают над расширением наследия эпохи СССР.

Таким мнением поделился автор американского журнала The National Interest Калеб Ларсон. Перевод статьи приводит Федеральное агентство новостей.

Журналист указал, что разрабатываемый сегодня самолет будет первым по-настоящему российским бомбардировщиком. Ларсон также вспомнил самые удачные разработки советской эпохи в сфере авиации. В пример автор приводит Ту-22М («Бэкфайр» по классификации НАТО). Он отметил конструкционные инновации воздушного судна.

«Ту-22М использует конструкцию крыла с изменяемой стреловидностью, которая обеспечивает баланс между благоприятной посадкой и взлетной управляемостью... Ту-22М несет солидную бомбовую нагрузку и может летать с максимальной скоростью... У него есть двухствольная 23-мм пушка в хвосте, которая управляется дистанционно», – констатирует американский автор.

Далее в статье упомянут Ту-160 («Блэкджек» по классификации НАТО). Журналист указывает на возможность оснащения самолета ядерным оружием, а также отмечает отсутствие у него средств обороны. Калеб Ларсон считает, что реализация перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) даст Российской Федерации существенное преимущество, так как теоретически самолет будет бомбардировщиком-невидимкой.

Ранее авторы журнала The National Interest сообщили, что неспособность Соединенных Штатов и НАТО сбить на подлете российские межконтинентальные баллистические ракеты пугает руководство страны и Альянса. В частности, речь идет о ракете «Ярс».

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ту-160 ту-22 пак да
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