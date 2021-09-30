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Toyota Prius станет базой для испытания системы технического зрения беспилотников

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 06:23
Технологии
Toyota Prius станет базой для испытания системы технического зрения беспилотников
toyota.ru

Москва, 30 сентября. Тестирование системы технического зрения беспилотных аппаратов пройдет до конца этого года. Основой для испытаний станет автомобиль Toyota Prius.

Система представляет собой автономный комплекс для анализа фото- и видеоинформации, позволяющий беспилотным аппаратам оценивать обстановку в реальном времени. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы национальной технической инициативы (НТИ).

«До конца 2021 года запланировано проведение функциональных испытаний прототипа программного комплекса оперативного мониторинга окружающей обстановки», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Главным требованием к разработке является способность отделять важные объекты от общего потока, а также следить за ними без участия оператора дрона. Создателем системы выступает Центр компетенций НТИ на базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект».

Ранее успешно завершились испытания корабельного дистанционного управляемого боевого модуля «Нарвал». Его разработчиком является НПО «Электромашина», входящее в Ростех.

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