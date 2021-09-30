Экс-депутат Рады Чорновол: Венгрия «очень странно» отреагировала на скандал с газом

Киев, 30 сентября. Венгрия позволила себе «наглое» поведение, поскольку резко отреагировала на негодование Украины по поводу поставок газа из РФ. Об этом заявил бывший депутат ВР Тарас Чорновол.

Украинское правительство обрушилось с критикой из-за заключенного соглашения между Венгрией и Россией, согласно которому поставки газа в европейскую страну осуществляются в обход Киева. Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что такие действия вредят взаимоотношениям.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на это указал, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику, проводимую Будапештом внутри своей страны. Экс-парламентарий Чорновол считает, что договор о поставках газа между Венгрией и РФ должен быть не двусторонним, а трехсторонним и включать в соглашение Украину.

«Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства», — написал в статье для издания «Главред» Чорновол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит повода для истерии Киева из-за газового контракта с Будапештом. По его словам, соглашение действует в рамках международного законодательства.