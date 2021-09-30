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СКР обнародовал подробности тройного убийства в Оренбургской области
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СКР обнародовал подробности тройного убийства в Оренбургской области

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 05:45
Происшествия
СКР обнародовал подробности тройного убийства в Оренбургской области
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Гай, 30 сентября. Органы Следственного комитета начали проверку после обнаружения трех трупов в городе Гай Оренбургской области.

Изначально в экстренные службы поступила информация о пожаре в доме по улице Молодежная. После ликвидации возгорания в квартире обнаружили тела двоих женщин. По данным СКР, на трупах обнаружены следы насильственной смерти. В связи с произошедшем правоохранительные органы начали служебную проверку.

Позже, во дворе дома, было найдено еще одно тело. Предположительно, погибшей оказалась местная жительница, которая скончалась от телесных повреждений. Две другие жертвы проживали в сгоревшей квартире.

Ранее Пятый канал сообщил, что местные жители обнаружили тела трех женщин в городе Гай. По факту произошедшего проводится комплекс следственных мероприятий для составления полной картины происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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