Актер Бен Уишоу предложил отдать роль следующего Джеймса Бонда гомосексуалисту

Лос-Анджелес, 30 сентября. Британский актер Бен Уишоу снялся в нескольких фильмах об агенте 007. Следующим Джеймсом Бондом, по его мнению, должен стать артист нетрадиционной сексуальной ориентации.

Уишоу исполнил роль главы исследовательского центра MI6 в фильмах «007: Координаты "Скайфолл"» и «007: Спектр». По его мнению, роль центрального персонажа в следующих кинолентах могли исполнить актеры Люк Эванс или Джонатан Бэйли.

«Я действительно считаю, что мы должны работать над созданием мира, в котором каждый может играть кого угодно. Это было бы по-настоящему захватывающе, если бы при выборе кандидата на такую роль сексуальная ориентация не имела значения», — поделился Бен Уишоу.

Звезда «бондианы» Дэниэл Крэйг смог отличиться на съемках «007: Спектр». Во время работы над лентой он сломал нос своему коллеге Дэйву Батисте. Актер испугался и с криком убежал с площадки, опасаясь ответного удара от рестлера. Батиста подтвердил этот факт, но зла не Крэйга не держит.