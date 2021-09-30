Тюменские «моржи» попали в Книгу рекордов России после дебютного арктического заплыва

Салехард, 30 сентября. «Моржи» из Тюмени накануне совершили первый арктический заплыв в Обской губе на дистанции один километр, тем самым установив новый рекорд России.

Мероприятие прошло между ледоколами «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников». Пловцы провели почти 20 минут в воде, температура которой была минус пять градусов. Суммарно «моржи» совершили три заплыва по два человека, а также один заплыв запасного спортсмена.

Реабилитологи напомнили, что самое важное для человека, только что покинувшего ледяную воду — своевременно и постепенно отойти. В этот раз после заплыва «моржей» выводили не с ведрами и отжатыми полотенцами, а используя душ. После мероприятия главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов, находившийся на одном из ледоколов, зафиксировал новое достижение, пишет «Ямал-медиа».

Тем временем новое достижение установил известный французский футболист мадридского «Реала» Карим Бензема. Форвард стал автором рекорда XXI века по результативности по прошествии шести стартовых туров. Бензема восемь раз поразил ворота соперника и семь раз отдавал голевые передачи.