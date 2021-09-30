Корабли Балтийского флота обезвредили порядка 20 мин времен ВОВ в Финском заливе

Москва, 30 сентября. Экипажи базовых тральщиков «Александр Обухов» и «Леонид Соболев» ликвидировали мины времен Великой Отечественной войны в Финском заливе. Об этом рассказали в Балтфлоте.

Корабли с помощью штатного оборудования нашли около 20 гальваноударных якорных и донных магнитных мир в акватории Финского залива. Их подорвали прямо на месте, добавили в отделе информационного обеспечения Балтийского флота.

«Мы спускаем аппарат, на который прикреплена бомба, подходим к мине, закладываем эту бомбу, затем отходим на безопасное расстояние и производим подрыв мины», — отметил командир «Александра Обухова» капитан третьего ранга Сергей Пожидаев.

Экипажи из состава истребительного полка морской авиации Балтийского флота РФ провели учебные полеты на самолетах Су-27 под Калининградом. Пилоты отработали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя.