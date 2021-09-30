Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 05:27
05:25
Армия
Корабли Балтийского флота обезвредили порядка 20 мин времен ВОВ в Финском заливе
05:24
Общество
РКН пригрозил Facebook и Google крупным штрафом за неудаление запрещенной информации
05:15
Общество
ВОЗ похвалила Россию за успешную борьбу с курением и алкоголизмом
05:01
Технологии
«Сбер» запустил сервис для предупреждения клиентов о телефонных мошенников
04:47
Армия
Госиспытания гидроакустического комплекса «Лира» завершились
04:23
Общество
Метеоролог Яблоков предупредил россиян об изменчивости погоды предстоящей зимой
04:10
Происшествия
Американский ураганный центр предупредил о тропическом шторме «Виктор» в Атлантике
04:00
Политика
Слухи об уходе США с Ближнего Востока и борьбе за первенство в регионе преувеличены
03:53
Общество
Более 40% россиян высказались за добровольный формат службы в армии
03:44
Происшествия
Полиция выясняет причины смерти трех человек в Оренбургской области
Все новости

РКН пригрозил Facebook и Google крупным штрафом за неудаление запрещенной информации

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 05:25
Общество
РКН пригрозил Facebook и Google крупным штрафом за неудаление запрещенной информации
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 сентября. Роскомнадзор намерен составить протоколы нарушений на Facebook и Google за повторный отказ удалить запрещенную информацию. Компаниям грозит крупный штраф.

Газета «Ведомости» со ссылкой на государственный орган сообщила, что представители Facebook были вызваны для составления протокола о нарушении российского законодательства. Далее документ направят в суд, где в ходе разбирательства будет определен размер штрафа.

Издание пишет, что в октябре Роскомнадзор планирует составить еще один протокол. На этот раз под давление попала компания Google LLC, которая отвечает за видеохостинг YouTube. По данным надзорного органа, сервис систематически не выполняет требования по удалению запрещенного контента.

С 2014 года на YouTube неудаленными остаются более 3 тыс. опасных для граждан РФ материалов. В то же время администрация Facebook и Instagram не удалила около 2 тыс. публикаций, нарушающих российское законодательство, передают «Ведомости».

Ранее YouTube заблокировал два канала RT без возможности восстановления. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала надзорные органы жестко отреагировать на эти противоправные действия, нарушающие свободу слова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / РКН пригрозил Facebook и Google крупным штрафом за неудаление запрещенной информации
Facebook google роскомнадзор youtube штраф запрещенная информация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru