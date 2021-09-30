РКН пригрозил Facebook и Google крупным штрафом за неудаление запрещенной информации

Москва, 30 сентября. Роскомнадзор намерен составить протоколы нарушений на Facebook и Google за повторный отказ удалить запрещенную информацию. Компаниям грозит крупный штраф.

Газета «Ведомости» со ссылкой на государственный орган сообщила, что представители Facebook были вызваны для составления протокола о нарушении российского законодательства. Далее документ направят в суд, где в ходе разбирательства будет определен размер штрафа.

Издание пишет, что в октябре Роскомнадзор планирует составить еще один протокол. На этот раз под давление попала компания Google LLC, которая отвечает за видеохостинг YouTube. По данным надзорного органа, сервис систематически не выполняет требования по удалению запрещенного контента.

С 2014 года на YouTube неудаленными остаются более 3 тыс. опасных для граждан РФ материалов. В то же время администрация Facebook и Instagram не удалила около 2 тыс. публикаций, нарушающих российское законодательство, передают «Ведомости».

Ранее YouTube заблокировал два канала RT без возможности восстановления. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала надзорные органы жестко отреагировать на эти противоправные действия, нарушающие свободу слова.