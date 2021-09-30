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ВОЗ похвалила Россию за успешную борьбу с курением и алкоголизмом

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 05:15
Общество
ВОЗ похвалила Россию за успешную борьбу с курением и алкоголизмом
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Москва, 30 сентября. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует взять пример с России в борьбе с курением и алкоголизмом среди населения, заявили в ВОЗ.

Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе высоко оценил комплексный подход России по борьбе с вредными привычками. Он напомнил, что курение остается большой проблемой в Европейском регионе ВОЗ.

«Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — цитирует Викрамасингхе газета «Известия».

Комплексный подход российских властей в борьбе с алкоголем позволил заметно сократить его потребление среди населения. Таких успехов удалось достичь за счет пресечения незаконного производства спиртных напитков, повышения цен и введения ограничений по продаже алкоголя.

ВОЗ ранее высказала обеспокоенность снижением физической активности граждан на фоне пандемии коронавируса. Организация призвала сервисы по доставке еды указывать калорийность и содержание БЖУ на своей продукции.

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курение воз алкоголизм
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