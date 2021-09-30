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«Сбер» запустил сервис для предупреждения клиентов о телефонных мошенников
Технологии
«Сбер» запустил сервис для предупреждения клиентов о телефонных мошенников
pixabay.com

Москва, 30 сентября. Новый сервис «Аура» появился у «Сбера». Теперь клиенты смогут услышать сообщение робота, если поступил звонок от мошенника, рассказал IT-специалист Евгений Ситников.

«Сбер» и компания АБК создали систему «Аура» в сервисе «СберМобайл». Предупреждение о возможном мошенничестве появится в момент разговора. Сам злоумышленник сообщения слышать не будет. Об этом рассказал Ситников на форуме «Лидеры цифрового развития».

«Искусственный интеллект анализирует голосовой поток и определяет поведенческую модель мошенничества», — добавил технический директор виртуального мобильного оператора «СберМобайл».

Пока система будет работать до конца года в тестовом режиме. Возможность распространения технологии на других операторов сотовой связи не рассматривается. Сервис могут испытать жители порядка 12 регионов. После он может появиться в других субъектах России.

Сейчас мошенники стали активно пользоваться новой схемой обмана. Теперь потенциальных жертв заманивают на кулинарное шоу. Предложение заканчивается оформлением кредита. Афера существовала еще в 2017 году, но применяли ее к гражданам от 35 до 78 лет.

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мошенничество звонок сбер
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