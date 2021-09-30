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Госиспытания гидроакустического комплекса «Лира» завершились

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 04:47
Армия
Госиспытания гидроакустического комплекса «Лира» завершились
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 30 сентября. Этапы государственных испытаний гидроакустических комплексов (ГАК) «Лира», которые используются для оснащения подводных лодок, успешно завершились.

Российская Федерация на десять лет опережает Соединенные Штаты в сфере пассивных ГАК для субмарин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова научного руководителя государственного научного центра «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» академика РАН Владимира Пешехонова.

«Американцы на своих новейших ударных атомных подводных лодках типа Virginia с варианта Block III также стали применять конформную гидроакустическую антенну, но на 10 лет позже нас», — подчеркнул академик.

Ранее источники сообщили, что дебютный запуск подводной генерации ракеты «Циркон» может состояться в октябре. Пуск будет выполнен с борта АПЛ «Северодвинск».

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лира субмарины гидроакустический комплекс
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