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Метеоролог Яблоков предупредил россиян об изменчивости погоды предстоящей зимой
Общество
Метеоролог Яблоков предупредил россиян об изменчивости погоды предстоящей зимой
pixabay.com  /  PD

Москва, 30 сентября. Погода в России этой зимой ожидается крайне изменчивая и непредсказуемая. Об этом сообщил руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков.

По его словам, данное явление напрямую связано с происходящими климатическими изменениями. Метеорологам становится все сложнее давать точные прогнозы из-за непостоянности погодных условий. Если раньше была возможность предугадывать погоду далеко наперед, то сейчас различное множество процессов может повлиять на нее так, что это будет практически невозможно сделать, сообщил Яблоков.

«Виноваты тут не метеорологи. Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — передает слова специалиста радио Sputnik.

Так называемая нервозность климата, по заверению метеоролога, способна привести к новым температурным рекордам. Грядущая зима может оказаться как очень снежной и холодной, так и полностью наоборот, заключил Яблоков.

Тем временем исследование показало, что треть работающих россиянин страдают от холода на работе. При этом около 23% опрошенных заявили, что у них в офисе нет отопления, а еще 19% отметили, что тепло дали, но это не помогло.

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погода прогноз зима изменение климата
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