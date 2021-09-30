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Американский ураганный центр предупредил о тропическом шторме «Виктор» в Атлантике
Происшествия
Американский ураганный центр предупредил о тропическом шторме «Виктор» в Атлантике
zelenogradsk.com  /  Пресс-служба МО «Зеленоградский городской округ»

Прая, 30 сентября. Национальный центр по наблюдению за ураганами США засек тропический шторм «Виктор» в Атлантическом океане. Он движется на северо-запад от Кабо-Верде.

Согласно информации центра по наблюдению за ураганами, порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Сейчас тропический шторм «Виктор» находится на расстоянии 870 километров к югу от Кабо-Верде. Сейчас он движется на северо-запад. Его скорость составляет порядка 20 километров в час.

Мощный тропический шторм «Николас» обрушился на побережье Техаса в середине сентября. Скорость ветра составляла 120 километров в час, а порывы достигали 150 километров в час. Власти Хьюстона начали готовиться к возможным подтоплениям. По всему городу были развернуты спасательные машины. Но ураган был такой силы, что срывал крыши с домов и валил деревья. Без света остались свыше 400 тысяч человек.

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