Американский ураганный центр предупредил о тропическом шторме «Виктор» в Атлантике

Прая, 30 сентября. Национальный центр по наблюдению за ураганами США засек тропический шторм «Виктор» в Атлантическом океане. Он движется на северо-запад от Кабо-Верде.

Согласно информации центра по наблюдению за ураганами, порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Сейчас тропический шторм «Виктор» находится на расстоянии 870 километров к югу от Кабо-Верде. Сейчас он движется на северо-запад. Его скорость составляет порядка 20 километров в час.

Мощный тропический шторм «Николас» обрушился на побережье Техаса в середине сентября. Скорость ветра составляла 120 километров в час, а порывы достигали 150 километров в час. Власти Хьюстона начали готовиться к возможным подтоплениям. По всему городу были развернуты спасательные машины. Но ураган был такой силы, что срывал крыши с домов и валил деревья. Без света остались свыше 400 тысяч человек.