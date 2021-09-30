Полиция выясняет причины смерти трех человек в Оренбургской области

Гай, 30 сентября. Тела трех человек с признаками насильственной смерти были обнаружены в городе Гай Оренбургской области.

Два мертвых человека, по данным Пятого канала, находились в квартире — еще один был найден на улице. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Назначена служебная проверка для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента. По предварительным данным, квартиру, в которой были найдены трупы, пытались поджечь.

Вчера 29 сентября в Салехарде женщина совершила нападение на своего друга. Она нанесла ему колото-резаные раны ножом и осколком стекла, в результате чего молодой человек скончался от потери крови.