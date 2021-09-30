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Более 40% россиян высказались за добровольный формат службы в армии
Общество
Более 40% россиян высказались за добровольный формат службы в армии
mil.ru

Москва, 30 сентября. Порядка 42% граждан РФ считают, что армия должна быть полностью профессиональной, а службу в ВС следует проходить на добровольной основе, сообщается из опроса банка «Открытие».

Большая часть россиян (51%) положительно высказались про армию, считая, что благодаря вооруженным силам государство защищено от внешних агрессоров. Порядка 40% респондентов также хотели бы, чтобы их дети проходили службу в армии. Опрошенные назвали это долгом и почетной обязанностью.

Среди тех, кто положительно высказался о службе в армии, большую часть составили жители Урала (56%), меньшую – респонденты Петербурга и Ленинградской области (44%). Почти треть опрошенных (32%) не имеют определенного отношения к службе или высказались нейтрально, а еще 17% участников дали негативный ответ.

Тем временем новый опрос ВЦИОМ показал, что почти половина граждан России хочет пользоваться отечественным программным обеспечением (ПО) на своих гаджетах. Чаще всего на этот счет положительно высказывались россияне старше 60 лет.

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