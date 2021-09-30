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АПЛ «Северодвинск» выполнит пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в октябре
Армия
АПЛ «Северодвинск» выполнит пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в октябре
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Москва, 30 сентября. Первый испытательный пуск подводной версии ракеты «Циркон» запланирован на октябрь. Его произведет атомная подводная лодка «Северодвинск» Северного флота.

Запуск гиперзвуковой ракеты с подлодки «Северодвинск» был запланирован еще в сентябре. Его решили перенести в связи с необходимостью провести мероприятия технической подготовки, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнен с надводного положения в начале октября. В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели», — передает ТАСС.

Специалисты завершили испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя. Испытательные пуски осуществлялись с многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков». Крайний из них состоялся в июле текущего года, рассказал источник, близкий к Минобороны РФ.

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