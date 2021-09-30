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Авария в Петербурге заблокировала движение на внутренней стороне КАД
Происшествия
Авария в Петербурге заблокировала движение на внутренней стороне КАД
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Санкт-Петербург, 30 сентября. Три полосы кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге были перекрыты после ДТП с участием двух автомобилей. Об этом пишут в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 29 сентября. Один из очевидцев сообщил, что два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись перед съездом на проспект Косыгина. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение автомобилей было заблокировано по трем полосам. На месте аварии работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства ДТП. Информация о пострадавших отсутствует.

Этим вечером произошла еще одна авария в Кабардино-Балкарской Республике. В 21:50 по московскому времени столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, еще два пассажира получили ранения.

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петербург авария кад проспект косыгина
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