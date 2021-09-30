МВД России планирует изменить порядок выезда несовершеннолетних за границу

Москва, 30 сентября. Законодательные изменения в выезде несовершеннолетних детей за пределы РФ уже готовы. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Казакова подчеркнула, что нововведения затронут порядок разрешения родителями или опекунами ребенка выезд за границу. Правоохранитель подчеркнула, что в поправках необходимо учитывать интересы детей.

«Мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — заявила Казакова на пресс-конференции.

Ранее Казакова заявляла, что около полумиллиона иностранцев приняли гражданство Российской Федерации. Она уточнила, что подавляющее большинство новых подданных РФ являются гражданами Украины.