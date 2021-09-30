Ученые НПО «Электромашина» разработали светильники с газоанализатором

Москва, 30 сентября. Ученые АО «НПО «Электромашина» спроектировали уникальную систему мониторинга чистоты воздуха, встроенную в уличные светильники, сообщил гендиректор предприятия Игорь Афанасьев.

Нововведение работает на основе газоанализатора, способного замерять концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Разработка особенно актуальна для городов, испытывающих проблемы с экологической обстановкой. Кроме того, система способна раздавать Wi-Fi, а также регулировать яркость освещения для экономии электроэнергии, передает ТАСС.

«Система сигнализирует, если превышается определенное количество вредного вещества в воздухе. Она передает информацию в специализированное подразделение и проводит голосовое оповещение», — объяснил Афанасьев.

По словам генерального директора, светильники в скором времени будут установлены в Челябинске. Уже проведены испытания, в ходе которых они показали себя успешно. Зафиксированные показатели будут отправляться системам городского контроля, которые примут меры в случае необходимости, заключил Афанасьев.

Вопрос благоприятной экологической обстановки стал особенно актуальным в текущие годы. Так, власти Владимирской области активно занимаются восстановлением лесов региона.