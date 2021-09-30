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Ученые НПО «Электромашина» разработали светильники с газоанализатором
Технологии
Ученые НПО «Электромашина» разработали светильники с газоанализатором
pixabay.com

Москва, 30 сентября. Ученые АО «НПО «Электромашина» спроектировали уникальную систему мониторинга чистоты воздуха, встроенную в уличные светильники, сообщил гендиректор предприятия Игорь Афанасьев.

Нововведение работает на основе газоанализатора, способного замерять концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Разработка особенно актуальна для городов, испытывающих проблемы с экологической обстановкой. Кроме того, система способна раздавать Wi-Fi, а также регулировать яркость освещения для экономии электроэнергии, передает ТАСС.

«Система сигнализирует, если превышается определенное количество вредного вещества в воздухе. Она передает информацию в специализированное подразделение и проводит голосовое оповещение», — объяснил Афанасьев.

По словам генерального директора, светильники в скором времени будут установлены в Челябинске. Уже проведены испытания, в ходе которых они показали себя успешно. Зафиксированные показатели будут отправляться системам городского контроля, которые примут меры в случае необходимости, заключил Афанасьев.

Вопрос благоприятной экологической обстановки стал особенно актуальным в текущие годы. Так, власти Владимирской области активно занимаются восстановлением лесов региона.

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экология разработка загрязнение воздуха
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