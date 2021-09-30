Юрист Крауялис перечислил условия лишения соцвыплат российских семей

Москва, 30 сентября. Федеральная налоговая служба может отменить социальные выплаты российских семей при ряде условий, рассказал младший партнер Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис.

По словам специалиста, при превышении установленного минимума денежных средств на банковском вкладе их держатели могут не рассчитывать на социальные пособия, а также субсидии на оплату ЖКУ. Величина вклада не должна быть больше десяти прожиточных минимумов, иначе получение социальных выплат будет расцениваться как незаконное, что грозит гражданину судебным заседанием с последующим взысканием средств, предупредил Крауялис.

“Кроме того, учитываются и проценты, полученные по этим банковским вкладам. Если доход по банковским вкладам семьи за год будет больше одного прожиточного минимума, то пособие не дадут», — рассказал юрист агентству «Прайм».

Выплата пособий назначается в строгом соответствии с нуждаемостью конкретной семьи. Во внимание, в том числе, берутся наличие недвижимости и движимой собственности, заключил Крауялис.

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