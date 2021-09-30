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Юрист Крауялис перечислил условия лишения соцвыплат российских семей
Экономика
Юрист Крауялис перечислил условия лишения соцвыплат российских семей
www.pexels.com

Москва, 30 сентября. Федеральная налоговая служба может отменить социальные выплаты российских семей при ряде условий, рассказал младший партнер Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис.

По словам специалиста, при превышении установленного минимума денежных средств на банковском вкладе их держатели могут не рассчитывать на социальные пособия, а также субсидии на оплату ЖКУ. Величина вклада не должна быть больше десяти прожиточных минимумов, иначе получение социальных выплат будет расцениваться как незаконное, что грозит гражданину судебным заседанием с последующим взысканием средств, предупредил Крауялис.

“Кроме того, учитываются и проценты, полученные по этим банковским вкладам. Если доход по банковским вкладам семьи за год будет больше одного прожиточного минимума, то пособие не дадут», — рассказал юрист агентству «Прайм».

Выплата пособий назначается в строгом соответствии с нуждаемостью конкретной семьи. Во внимание, в том числе, берутся наличие недвижимости и движимой собственности, заключил Крауялис.

Дополнительные начисления также полагаются пенсионерам страны. Юрист Гавришев рассказал о надбавках к пенсии в честь Дня пожилого человека.

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