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ВОЗ призвала сервисы доставки информировать покупателей о питательности продуктов

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 02:49
Общество
ВОЗ призвала сервисы доставки информировать покупателей о питательности продуктов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 сентября. Сервисы доставки должны сообщать гражданам о наличии питательных веществ в продукции на фоне снижения физической активности людей во время пандемии. Такое заявление сделали в ВОЗ.

Соответствующую идею выдвинул глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе. Он пояснил, что партнерским организациям ВОЗ в девяти государствах, в том числе и в России, пришли «тревожные» данные о физической активности учащихся школ. На фоне этого «хотелось бы», чтобы как можно большее количество сервисов доставки информировали людей о количестве питательных веществ в их продуктах.

«Это значительно упростило бы потребителям выбор в пользу здорового питания», — передают «Известия» слова Викрамасингхе.

Специалист также отметил, что следует принимать на государственном уровне меры по пропаганде здорового образа жизни. Такое решение позволит снизить количество случаев развития неинфекционных заболеваний, уверен Кремлин Викрамасингхе.

Тем временем депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал сомнения в итогах нового расследования ВОЗ о коронавирусе. В частности, парламентарий заявил, что новое материал организации о происхождении коронавируса получился безрезультатным.

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всемирная организация здравоохранения викрамасингхе сервисы доставки
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