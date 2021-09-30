Совбез ООН соберет саммит из-за ракетных испытаний в Северной Корее 30 сентября

Нью-Йорк, 30 сентября. Страны-участницы Совета Безопасности Организации соберут саммит из-за проведенных в КНДР испытаний гиперзвуковых ракет. Об этом сообщили в штаб-квартире объединения.

Консультационные мероприятия будут проходить в закрытом формате. В повестке дня стоят темы отказа от распространения ядерных видов вооружения и обострение в КНДР.

Недавно в Северной Корее прошли испытания ракетного вооружения, которое взволновало ООН. По словам генерального секретаря международного объединения Антониу Гутерреша, руководство Корейской Народно-Демократической Республики должно свернуть программу гиперзвукового оружия и сесть за стол переговоров с Южной Кореей. По мнению Гутерреша, разногласия необходимо решать при помощи дипломатии.

Генеральный секретарь Северной Кореи Ким Чен Ын ранее назвал предложение США о проведении переговоров проявлением враждебности. По его мнению, Вашингтон представляет Пхеньяну прямую военную угрозу.