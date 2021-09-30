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Диетолог Залетова посоветовала пить цикорий людям с синдромом хронической усталости
Общество
Диетолог Залетова посоветовала пить цикорий людям с синдромом хронической усталости
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Москва, 30 сентября. Популярность кофе растет в России. Но этот напиток полезен не для всех, поэтому лучше найти альтернативный вариант, рассказала диетолог Татьяна Залетова.

Альтернативой кофеиносодержащим напиткам может стать цикорий. Он напоминает кофе по цвету и вкусу. Его часто используют в качестве психологического заменителя, но бодрящих веществ в продукте нет, передает радио Sputnik.

«Заменять полностью кофе на цикорий обычно рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением, людям с остеопорозом и проблемами с усвоением кальция. Также людям с синдромом дефицита внимания или синдромом хронической усталости, которые уже имеют зависимость от кофеина», — добавила диетолог Залетова.

Людям с лишним весом стоит быть аккуратнее с цикорием. Этот напиток на регулярной основе может стимулировать аппетит. Продукт не рекомендуется пить пациентам с проблемами с почками. Простой способ снизить потребление кофе – нормализовать режим сна и отдыха, добавила эксперт.

Кофе часто пьют по утрам, чтобы взбодриться. Крайне не рекомендуется употреблять его натощак. В противном случае начнется выработка желудочного сока для переваривания пищи, которой нет. У людей с гастритом может появиться боль и дискомфорт.

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