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Актер американского парка аттракционов ранил мальчика ножом в попытке запугать
Происшествия
Актер американского парка аттракционов ранил мальчика ножом в попытке запугать
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Иванова

Колумбус, 30 сентября. Актер парка развлечений в штате Огайо США напал на 11-летнего мальчика на аттракционе под названием «7 этажей ада».

Сотрудник парка ранил ребенка ножом после того, как мальчик не поверил в натуральность оружия. Об этом сообщило издание News5cleveland.com.

«Он подошел к моему сыну, и он держал нож, и его намерения состояли в том, чтобы напугать его, но мой сын ответил ему, сказав: "Это фальшивка. Я не боюсь"», — рассказала мама мальчика, которая была вместе с ним.

Актер, имя которого было идентифицировано как Кристофер Погозелски, повредил большой палец ноги ребенка. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, однако аттракцион мама и мальчик прошли до конца. Прибывшие на вызов американские правоохранители задержали нападавшего. Сообщается, что он также был уволен с парка развлечений.

Еще один необычный случай произошел в штате Колорадо. Там американские полицейские задержали глухого парня за неподчинение приказам.

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