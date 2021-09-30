Актер американского парка аттракционов ранил мальчика ножом в попытке запугать

Колумбус, 30 сентября. Актер парка развлечений в штате Огайо США напал на 11-летнего мальчика на аттракционе под названием «7 этажей ада».

Сотрудник парка ранил ребенка ножом после того, как мальчик не поверил в натуральность оружия. Об этом сообщило издание News5cleveland.com.

«Он подошел к моему сыну, и он держал нож, и его намерения состояли в том, чтобы напугать его, но мой сын ответил ему, сказав: "Это фальшивка. Я не боюсь"», — рассказала мама мальчика, которая была вместе с ним.

Актер, имя которого было идентифицировано как Кристофер Погозелски, повредил большой палец ноги ребенка. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, однако аттракцион мама и мальчик прошли до конца. Прибывшие на вызов американские правоохранители задержали нападавшего. Сообщается, что он также был уволен с парка развлечений.

Еще один необычный случай произошел в штате Колорадо. Там американские полицейские задержали глухого парня за неподчинение приказам.