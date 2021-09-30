Полиция Мексики обнаружила незаконный крематорий на территории одного из штатов

Мехико, 30 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Мексики обнаружили подпольный крематорий, в котором находились человеческие останки.

Ужасающая находка была сделана в районе Нуэво-Ларедо штата Тамаулипас, который расположен на северо-востоке страны. Об этом сообщило издание Milenio.

Полицейские обнаружили крематорий в рамках расследований, направленных на поиск порядка ста человек, пропавших без вести в начале июля. Исходя из имеющихся данных, жертвами становились в основном водители грузовиков и такси. Информации о том, принадлежат ли найденные остатки кому-либо из числа пропавших, пока что нет.

Министр внутренних дел Мексики Алехандро Энсинас сообщал, что в двухлетний период на территории страны было найдено порядка 1,4 тысячи тайных захоронений с останками, принадлежавшими 2290 людям. Согласно официальной информации, по состоянию на январь 2020 года в Мексике числилось более 61 тысячи пропавших без вести.

Американским поисковикам удалось обнаружить затонувший более века назад корабль. На борту были найдены несколько тел погибших в шторме моряков.