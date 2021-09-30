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Минобрнауки определило критерии оценки эффективности преподавателей в вузах

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 01:39
Общество
Минобрнауки определило критерии оценки эффективности преподавателей в вузах
 /  пресс-служба Международного педагогического форума «Живая классика»

Москва, 30 сентября. Минобрнауки составило новые методические рекомендации для вузов, которые впервые обозначают критерии оценки эффективности для преподавателей, сообщила сенатор Ирина Рукавишникова.

Согласно принятому проект, показатель эффективности составляется на основе учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности педагога. По словам сенатора, данный документ предусматривает учет всех возможных достижений преподавателей, фиксируя не только научные работы, но и педагогические успехи.

«Ранее не существовало никаких разъяснений, что понимается под показателями эффективности деятельности педагога, какие документы должен разработать вуз для правового оформления системы эффективных контрактов, содержание этих документов. Поэтому каждый вуз регулировал это по своему усмотрению», — передают слова Рукавишниковой «Известия».

Как отметила сенатор, нововведение окажет поддержку молодым педагогам, которые еще не успели набрать достаточную базу в научной деятельности, но активно развиваются как квалифицированные преподаватели. Кроме того, согласно документу, вузам необходимо поощрять активность своих сотрудников в исследовательских проектах, участие в советах и экспертных комиссиях.

Российские вузы ждет еще одно нововведение. Правительство РФ ранее согласовало возможность проводить итоговые аттестации дистанционно.

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