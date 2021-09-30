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Суд в США лишил отца Бритни Спирс права опекунства над певицей
Шоу-бизнес
Суд в США лишил отца Бритни Спирс права опекунства над певицей
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 30 сентября. Отец Бритни Спирс Джейми теперь не является опекуном поп-исполнительницы. Соответствующее решение вынес суд в США, передает CNN.

Опека Джейми Спирса длилась на протяжении 13 лет и лишала певицу контроля над финансами. Отец Бритни указал, что жизненные обстоятельства исполнительницы изменились. Поэтому опека в скором времени ей может не потребоваться. В любом случае он готов передать права другому лицу.

Певица Бритни Спирс и ее адвокат выбрали кандидата, который мог бы стать ее опекуном. Им стал бухгалтер Джон Забел. Согласно постановлению суда, временные полномочия передали ему. Саму исполнительницу на заседание не вызвали.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала на своем канале в YouTube трейлер документального фильма о певице. Картина посвящена правовым и этическим вопросам опекунства Джейми Спирса над 39-летней Бритни. Режиссером ленты выступила Эрин Ли Карр.

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Бритни Спирс суд опекунство
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