Конгресс США утвердил приостановку действия лимита госдолга

Вашингтон, 30 сентября. Палата представителей Конгресса США на заседании 29 сентября поддержала инициативу о приостановке действия лимита национального госдолга до 16 декабря 2022 года.

Видеотрансляция мероприятия велась на официальном сайте Палаты представителей. В поддержку инициативы выступили 219 конгрессменов. При этом голоса разделились почти полностью — 212 законодателей выступили против инициативы. Следующим шагом будет рассмотрение предложения в сенате.

Недавно появилась информация, что США заинтересованы в размещении своих военных на российских базах в Центральной Азии. Конгресс США отреагировал на эту новость и потребовал разъяснений от Белого дома, так как сотрудничество на уровне оборонных ведомств Вашингтона и Москвы запрещено американским законодательством.