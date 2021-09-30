Полицейские изъяли более тонны красной икры у водителя внедорожника на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 30 сентября. Правоохранители остановили водителя внедорожника на Камчатке и в ходе обыска в автомобиле обнаружили 1,2 тонны красной икры, сообщила в четверг в офпред МВД России Ирина Волк.

Полицейские смогли остановить автомобиль после погони, которая произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Водитель внедорожника проигнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться и предпринял попытку скрыться. При дальнейшем осмотре в кузове машины полицейские нашли красную икру-сырец массой более 1 200 кг. Общая стоимость незаконной продукции, изъятой у нарушителя, оценивается в более чем 34 млн рублей.

По предварительным данным, нарушитель приобрел икру совместно со своим знакомым в Усть-Большерецком районе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 2 ст. 175 УК РФ).

Тем временем полиция разыскивает жителя Волжского, который украл 180 тыс. рублей со счета забывчивой клиентки банка. По словам пострадавшей, вор воспользовался тем, что она не закрыла свой личный кабинет, когда завершила операцию в банкомате.