ПФР: некоторые категории россиян могут получить пенсионные накопления одной выплатой

Москва, 30 сентября. Граждане Российской Федерации, которые родились в определенный промежуток времени, могут рассчитывать на выплату пенсионных накоплений одной транзакцией.

Такую информацию предоставили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Нижегородской области. Сотрудники подчеркнули, что всего есть четыре типа подобных выплат. Россияне могут получить ее, оформив как единовременную выплату, срочную пенсионную выплату, накопительную пенсию, а также посмертную страховую выплату. В последнем случае получателями станут предусмотренные в соответствующих документах наследники и правопреемники.

Рассчитывать на выплаты могут граждане, которые родились в 1967 году и позднее, мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины, родившиеся в промежутке с 1957 по 1966 год. Обязательным условием для них является официальный трудовой стаж с 2002 по 2004 годы. В этот период работодатели перечисляли в ПФР страховые взносы.

Правом на начисление выплаты обладает ПФР и негосударственные пенсионные структуры. Россияне могут обратиться с заявкой в государственную и частную структуру после достижения пенсионного возраста.

Ранее в отделении Пенсионного фонда России по Амурской области рекомендовали россиянам не затягивать с обращением в структуру для оформления выплат. Ведомство уточняет, что писать заявление следует за два года.