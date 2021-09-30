Счетная палата предложила ежегодные выплаты российским семьям для подготовки детей к школе

Москва, 30 сентября. Российским семьям планируют ввести ежегодные выплаты для подготовки детей к началу учебного сезона. Данную инициативу предложила Счетная палата России.

Сумма отчислений составит 20 тысяч рублей. Средства планируется выплачивать за счет материнского капитала. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию мер поддержки семей с детьми в виде материнского капитала. Данная инициатива была предложена после объявления президентом России о выплатах для семей с детьми в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — содержится в отчете ведомства.

По предварительной оценке, расходы средств федерального бюджета на эти цели составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно. Согласно данным Счетной палаты, траты россиян на подготовку мальчиков в школу составляют 19,3 тысячи рублей, на девочек — 23,8 тысячи. Эти показатели соотносятся со средней заработной платой как 35% и 43% соответственно.

Выплаты на школьные принадлежности получат и многодетные семьи Рязанской области. Пособие будет начисляться россиян в автоматическом порядке.