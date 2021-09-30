Госдума изучит вопрос переноса сроков уплаты трех налогов с декабря на сентябрь

Москва, 30 сентября. Россиянам предлагают раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги. Законопроект о переносе сроков уплаты внесен в Госдуму.

Действующий срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен на декабрь. По мнению парламентариев законодательного собрания Владимирской области, это отрицательно сказывается на бюджете. Госдума изучит законопроект в октябре, передают «Известия».

«Это приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, а также к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств», — говорится в пояснительной записке.

Минфин России предложил внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц. Ведомство хочет повысить налоговую нагрузку для некоторых категорий граждан. Так россиян, которые проводят свыше 183 дней за рубежом могут обязать платить НДФЛ при удаленной работе на фирмы РФ.