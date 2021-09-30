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Дебошир слез с конструкций под крышей аэропорта Внуково и сдался правоохранителям

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 00:40
Происшествия
Дебошир слез с конструкций под крышей аэропорта Внуково и сдался правоохранителям
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 сентября. Мужчина, который залез под крышу аэропорта Внуково, самостоятельно слез и сдался полиции и спасателям. Такие данные в четверг привел источник ФАН в правоохранительных органах.

На данный момент мужчина находится в медпункте. Личность дебошира пока не удалось установить. По заявлениям источника, мужчина находился под крышей с 20:00 по местному времени.

Мужчина по профилю залез на крышу аэропорта, которая находится на высоте 30-и метров. С дебоширом вели переговоры администрация аэропорта совместно с сотрудниками оперативных служб. К процессу также подключали психологов. По некоторым данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально предполагалось, что дебошир является гражданином Кубы. С ним вели переговоры также на испанском языке. По предварительным данным, дебошир провел в воздушной гавани последние два дня.

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