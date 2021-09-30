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Минобороны запустило на своем сайте раздел в честь 80-летия Битвы за Москву

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 00:29
Общество
Минобороны запустило на своем сайте раздел в честь 80-летия Битвы за Москву
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive, image #887721 / Knorring / CC-BY-SA 3.0

Москва, 30 сентября. Мультимедийный раздел «Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов» открылся на сайте Минобороны России. Он посвящен сражению за Москву.

Раздел рассказывает о мужестве и отваге курсантов, стоявших на защите Малоярославецкого оборонительного рубежа. Пользователи могут ознакомиться с журналом «История боевых действий войск Московского военного округа лета–осени 1941 года», в котором детально описываются шаги строительства обороны на подходах к столице.

Рассекреченные материалы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Они включают в себя военные донесения и свидетельствуют о героизме подольских курсантов и их командиров.

Оборонительный этап Битвы за Москву начался 30 сентября 1941 года. Фашистская армия начала масштабное наступление на дальних подступах к столице. К 6 октября советские фронты, прикрывавшие путь врагу, оказались в сложной ситуации. Большая часть сил Брянского, Западного и Резервного советских фронтов попала в окружение.

В столичном парке «Патриот» ранее прошел велопробег, приуроченный 80-летию Битвы под Москвой. Спортивное мероприятие состоялось при поддержке Минобороны России и Московской железной дороги.

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минобороны рф вов архив
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