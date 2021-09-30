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Счетная палата рассмотрит вопрос снятия ограничений по использованию маткапитала

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 00:24
Общество
Счетная палата рассмотрит вопрос снятия ограничений по использованию маткапитала
pixabay.com  /  PD

Москва, 30 сентября. Счетная палата Российской Федерации выступила с предложением, предполагающим снятие ограничений по срокам в использовании материнского семейного капитала (МСК).

Об этом стало известно из отчетов об итогах контрольного мероприятия под названием «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала». Счетная палата отметила, что данный вопрос встал в связи с потребностями и запросами населения.

«Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы населением. При принятии решений о возможности расширения направлений использования МСК следует учитывать социально-экономические потребности семей с детьми», — отмечается в документе.

Счетная палата уточнила, что в данный момент наибольшую актуальность получил вопрос о снятии трехлетнего ограничения на использование денежных средств. Запросы, связанные с удовлетворением текущих потребностей семьи, также имеют место быть, заключили в госоргане.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков выступал ранее за предложение отменить материнский капитал обеспеченным семьям. Политик считает, что материальные средства не являются для этой категории стимулом к рождению детей.

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