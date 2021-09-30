Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту дебоша иностранца во Внуково

Москва, 30 сентября. Межрегиональной транспортной прокуратурой в Москве была организована проверка по факту неправомерных действий иностранного гражданина в столичном аэропорту Внуково.

Правоохранителями будет проведена проверка в части нарушения федеральных законов из-за дебоша на территории аэроузла. Проверкой займется Московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Виновником происшествия стал иностранец, который забрался под крышу столичной воздушной гавани. На данный момент сотрудники оперативных служб работают на месте инцидента. Дебошира пока не удалось снять.

Известно, что иностранец пребывает во Внуково уже три дня, так как ему отказали в обмене билета на более раннюю дату. Его вылет назначен на 3 октября. С дебоширом ведут переговоры оперативные службы, администрация аэропорта и МЧС.