Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 00:51
00:48
Общество
Счетная палата предложила ежегодные выплаты российским семьям для подготовки детей к школе
00:46
Политика
Ким Чен Ын заявил о политике враждебности США по отношению к КНДР
00:39
Общество
Госдума изучит вопрос переноса сроков уплаты трех налогов с декабря на сентябрь
00:39
Происшествия
Дебошир слез с конструкций под крышей аэропорта Внуково и сдался правоохранителям
00:29
Общество
Минобороны запустило на своем сайте раздел в честь 80-летия Битвы за Москву
00:29
Общество
Врач Тисленко посоветовал пройти медосмотр перед началом спортивных тренировок
00:24
Общество
Счетная палата рассмотрит вопрос снятия ограничений по использованию маткапитала
00:11
Общество
Руководитель немецкого отдела RT Токтосунова рассказала о сложностях агентства в Европе
00:08
Происшествия
Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту дебоша иностранца во Внуково
00:02
Общество
Битва не на жизнь, а на смех: в Крыму пройдет «Юмористическая битва» КВН
Все новости

Руководитель немецкого отдела RT Токтосунова рассказала о сложностях агентства в Европе
Общество
Руководитель немецкого отдела RT Токтосунова рассказала о сложностях агентства в Европе
freepik.com  /  Designed by Freepik

Хотелось бы, чтобы здравомыслие на каком-то этапе вернулось к YouTube. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» «Медийная война: YouTube против Российской Федерации» заявила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Она отметила, что проекты RT неоднократно подвергались цензуре — примерно около месяца назад и еще один раз до этого, около полугода назад.

«Facebook удалял страницы одного из проектов RT на английском языке. Тогда соцсеть попробовала это сделать, сначала с аккаунтом Facebook, затем с аккаунтом Instagram, который тоже им принадлежит. И оба раза после того, как вмешивался Роскомнадзор, страницу возвращали. В данном контексте сейчас мне хотелось бы верить в хороший исход этой ситуации, потому что огромная работа проделана нами, огромное количество подписчиков, просмотров на YouTube. У нас большие успехи, мы в последний год постоянно находимся в пятерке среди всех немецкоязычных СМИ по количеству просмотров нашего контента в YouTube, поэтому, кончено, нам хочется быть на этой платформе», — сказала она.

По словам Токтосуновой, многие западные СМИ пишут, что у RT были многочисленные нарушения.

«Если бы у нас были многочисленные нарушения, нас бы удалили уже давно. Поскольку мы не можем себе позволить ошибаться. За нами смотрят сотни глаз недоброжелателей, и мы постоянно изучаем новые правила YouTube, ходим на их вебинары. Правила постоянно меняются... Мы привыкли в этом всем жить, перепроверять», — отметила она.

По ее словам, если в России заблокируют Deutsche Welle, то в Германии это воспримут «как что-то очень отвратительное».

«Когда идет речь о том, что государственное давление может отразиться на официальных немецких СМИ, их журналисты считают, что это какая-то несвобода. Но при этом, когда в нашу сторону что-то такое происходит, а мы живем тут как в окопе, в который не сами зашли, нас сюда посадили. Нас не аккредитовывают на мероприятия, с нами отказываются работать агентства, конечно, очень тяжело немецким сотрудникам, которые у нас работают. Коллективное осуждение. Союз журналистов тут радовался тому, что Люксембург не дал нам лицензию. Когда что-то такое происходит, они считают, что ничего страшного, тут никакого давления нет, а вот когда в России только заикаются о том, не посмотреть ли нам на условия немцев в России — это обратная реакция, значит злая страшная Россия давит на свободу слова», — отметила она.

Ранее отсидевший более двух лет украинский журналист рассказал о терроре режима Петра Порошенко. Украинский журналист Дмитрий Василец больше двух лет провел в СИЗО, получил девять лет колонии, а следом — отмену приговора. Подробности своего заключения журналист рассказал в интервью председателю комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александру Малькевичу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Руководитель немецкого отдела RT Токтосунова рассказала о сложностях агентства в Европе
германия rt пресс-конференция журналистика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru