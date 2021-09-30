Руководитель немецкого отдела RT Токтосунова рассказала о сложностях агентства в Европе

Хотелось бы, чтобы здравомыслие на каком-то этапе вернулось к YouTube. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» «Медийная война: YouTube против Российской Федерации» заявила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Она отметила, что проекты RT неоднократно подвергались цензуре — примерно около месяца назад и еще один раз до этого, около полугода назад.

«Facebook удалял страницы одного из проектов RT на английском языке. Тогда соцсеть попробовала это сделать, сначала с аккаунтом Facebook, затем с аккаунтом Instagram, который тоже им принадлежит. И оба раза после того, как вмешивался Роскомнадзор, страницу возвращали. В данном контексте сейчас мне хотелось бы верить в хороший исход этой ситуации, потому что огромная работа проделана нами, огромное количество подписчиков, просмотров на YouTube. У нас большие успехи, мы в последний год постоянно находимся в пятерке среди всех немецкоязычных СМИ по количеству просмотров нашего контента в YouTube, поэтому, кончено, нам хочется быть на этой платформе», — сказала она.

По словам Токтосуновой, многие западные СМИ пишут, что у RT были многочисленные нарушения.

«Если бы у нас были многочисленные нарушения, нас бы удалили уже давно. Поскольку мы не можем себе позволить ошибаться. За нами смотрят сотни глаз недоброжелателей, и мы постоянно изучаем новые правила YouTube, ходим на их вебинары. Правила постоянно меняются... Мы привыкли в этом всем жить, перепроверять», — отметила она.

По ее словам, если в России заблокируют Deutsche Welle, то в Германии это воспримут «как что-то очень отвратительное».

«Когда идет речь о том, что государственное давление может отразиться на официальных немецких СМИ, их журналисты считают, что это какая-то несвобода. Но при этом, когда в нашу сторону что-то такое происходит, а мы живем тут как в окопе, в который не сами зашли, нас сюда посадили. Нас не аккредитовывают на мероприятия, с нами отказываются работать агентства, конечно, очень тяжело немецким сотрудникам, которые у нас работают. Коллективное осуждение. Союз журналистов тут радовался тому, что Люксембург не дал нам лицензию. Когда что-то такое происходит, они считают, что ничего страшного, тут никакого давления нет, а вот когда в России только заикаются о том, не посмотреть ли нам на условия немцев в России — это обратная реакция, значит злая страшная Россия давит на свободу слова», — отметила она.

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