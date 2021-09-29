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Лобовое столкновение автомобилей Toyota и Газель произошло в КБР

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 23:56
Происшествия
Лобовое столкновение автомобилей Toyota и Газель произошло в КБР
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Нальчик, 29 сентября. Авария с участием двух автомобилей произошло в 21:50 по московскому времени на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом сообщил источник ФАН.

ДТП случилось на 432 километре автомобильной дороги. По предварительным данным, погибли четыре человека, находящиеся в салоне иномарки. Водитель Газели и два пассажира транспортного средства получили повреждения различной степени тяжести.

Движение автомобилей на данном участке дороги было ограничено сотрудниками местного отделения Госавтоинспекции. Объезд временно осуществляется через населенный пункт Дыгулыбгей.

На месте аварии работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства смертельного ДТП. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Недавно авария произошла на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. В результате столкновения двух автомобилей травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека.

 

 

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авария toyota газель кавказ кбр
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