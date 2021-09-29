Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 00:51
00:48
Общество
Счетная палата предложила ежегодные выплаты российским семьям для подготовки детей к школе
00:46
Политика
Ким Чен Ын заявил о политике враждебности США по отношению к КНДР
00:39
Общество
Госдума изучит вопрос переноса сроков уплаты трех налогов с декабря на сентябрь
00:39
Происшествия
Дебошир слез с конструкций под крышей аэропорта Внуково и сдался правоохранителям
00:29
Общество
Минобороны запустило на своем сайте раздел в честь 80-летия Битвы за Москву
00:29
Общество
Врач Тисленко посоветовал пройти медосмотр перед началом спортивных тренировок
00:24
Общество
Счетная палата рассмотрит вопрос снятия ограничений по использованию маткапитала
00:11
Общество
Руководитель немецкого отдела RT Токтосунова рассказала о сложностях агентства в Европе
00:08
Происшествия
Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту дебоша иностранца во Внуково
00:02
Общество
Битва не на жизнь, а на смех: в Крыму пройдет «Юмористическая битва» КВН
Все новости

Правоохранители еще не задержали залезшего под крышу аэропорта Внуково дебошира

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 23:46
Происшествия
Правоохранители еще не задержали залезшего под крышу аэропорта Внуково дебошира
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Москва, 29 сентября. Нетрезвый мужчина, который недавно забрался под крышу аэропорта Внуково, по-прежнему находится там. Такие данные привели в среду в правоохранительных органах.

По предварительной информации, дебошир является гражданином Испании. Инцидент, по имеющимся данным, произошел в терминале «А» аэропорта Внуково.

Дебошир уже успел повисеть на трубах и попытаться расшатать отражатели. С ним вели переговоры на испанском языке. К решению данной проблемы также привлекли личный состав МЧС.

По некоторой информации, иностранец провел в воздушной гавани уже два дня. Вылет на родину у него запланирован на 3 октября.

Предполагалось, что бунтарь был гражданином Кубы. Ранее с ним вели переговоры сотрудники оперативных служб. Во время диалога специалисты были вынуждены прибегнуть к использованию громкоговорителя.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Правоохранители еще не задержали залезшего под крышу аэропорта Внуково дебошира
внуково полиция аэропорт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru