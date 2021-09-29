Правоохранители еще не задержали залезшего под крышу аэропорта Внуково дебошира

Москва, 29 сентября. Нетрезвый мужчина, который недавно забрался под крышу аэропорта Внуково, по-прежнему находится там. Такие данные привели в среду в правоохранительных органах.

По предварительной информации, дебошир является гражданином Испании. Инцидент, по имеющимся данным, произошел в терминале «А» аэропорта Внуково.

Дебошир уже успел повисеть на трубах и попытаться расшатать отражатели. С ним вели переговоры на испанском языке. К решению данной проблемы также привлекли личный состав МЧС.

По некоторой информации, иностранец провел в воздушной гавани уже два дня. Вылет на родину у него запланирован на 3 октября.

Предполагалось, что бунтарь был гражданином Кубы. Ранее с ним вели переговоры сотрудники оперативных служб. Во время диалога специалисты были вынуждены прибегнуть к использованию громкоговорителя.