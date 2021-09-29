ФАН публикует видео с залезшим под крышу аэропорта Внуково мужчиной

Москва, 29 сентября. Видео, на котором видно залезшего под крышу аэропорта Внуково мужчину, появилась в Сети. Предположительно, виновник инцидента находится в состоянии алкогольного опьянения.

Дебошир вскарабкался по профильному настилу под крышу терминала на высоту 30 метров. Сейчас с буйным пассажиром ведут переговоры оперативные службы, администрация столичного аэропорта и психологи.

Известно, что правонарушитель находится на территории московского воздушного узла уже три дня. Его авиарейс запланирован на 3 октября, однако поменять посадочный талон на более раннюю дату ему отказались.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций уже прибыли на место происшествия. С нарушителем общественного порядка ведут переговоры на испанском языке. Своей выходкой дебошир захотел привлечь внимание к проблеме.