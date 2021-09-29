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ФАН публикует видео с залезшим под крышу аэропорта Внуково мужчиной

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 00:12
Происшествия
ФАН публикует видео с залезшим под крышу аэропорта Внуково мужчиной
vnukovo.ru  /  пресс-служба аэропорта «Внуково»

Москва, 29 сентября. Видео, на котором видно залезшего под крышу аэропорта Внуково мужчину, появилась в Сети. Предположительно, виновник инцидента находится в состоянии алкогольного опьянения.

Дебошир вскарабкался по профильному настилу под крышу терминала на высоту 30 метров. Сейчас с буйным пассажиром ведут переговоры оперативные службы, администрация столичного аэропорта и психологи.

Известно, что правонарушитель находится на территории московского воздушного узла уже три дня. Его авиарейс запланирован на 3 октября, однако поменять посадочный талон на более раннюю дату ему отказались.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций уже прибыли на место происшествия. С нарушителем общественного порядка ведут переговоры на испанском языке. Своей выходкой дебошир захотел привлечь внимание к проблеме.

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внуково дебош аэропорт
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