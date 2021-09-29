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Google введет комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам
Технологии
Google введет комбинированный поиск по изображениям и текстовым запросам
pixabay.com/PD

Москва, 29 сентября. Компания Google разработала поисковые функции на основе искусственного интеллекта. Одна из них представляет собой комбинированный поиск по изображениям и тексту.

Пользователи при просмотре изображений смогут искать похожие картинки в других категориях. Для этого достаточно кликнуть на иконку «Объектив» и ввести запрос. В компании считают, что эта функция поможет искать товары в большом разнообразии магазинов.

«В ближайшие месяцы мы представим новый способ визуального поиска с возможностью задавать вопросы о том, что вы видите», — говорится в пресс-релизе.

Еще одним нововведением станет система, которая займется ранжированием информации по степени ее достоверности. Пользователи смогут ознакомиться с дополнительными сведениями об источниках, теме, а также прочитать отзывы о сайте с других страниц.

С помощью искусственного интеллекта юзерам откроется доступ к информации об экологической обстановке в том или ином регионе. Уже в октябре будет запущена функция, отображающая большинство крупных пожаров.

С 2022 года все мобильные электронные устройства на территории России будут обязаны иметь предустановленную отечественную поисковую систему. В качестве используемого по умолчанию выбрано приложение «Яндекс».

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google браузер искусственный интеллект
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