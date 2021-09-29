Россия и Судан обсудили расширение сотрудничества в сфере энергетики

Хартум, 29 сентября. Министр энергетики и нефти Судана Джадин Али Обейд обсудил с делегацией Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ перспективы инвестиций и участие компаний в экономике восточноафриканской страны.

«Мы стремимся к расширению сотрудничества и увеличению совместных проектов, особенно с учетом того, что российские предприятия обладают высокими технологиями, а также финансовыми и техническими возможностями», — заявил Обейд по итогам встречи.

Он добавил, что Судан открыт для развития солнечной энергетики и стремится к созданию станций, работающих с использованием экологически чистых источников. Более того, в свете существующего кризиса Хартум предпринимает усилия для уменьшения нагрузки в линиях электросети и рационализации потребления.

Со своей стороны, делегация ТПП выразила желание отраслевых российских компаний выйти на местный рынок, тем более что Судан считается воротами в Африку и имеет множество возможностей в области возобновляемых источников энергии, щедро финансируемых в наши дни со стороны международных организаций. Представители Торгово-промышленной палаты заявили о готовности предприятий из РФ к сотрудничеству. Ожидается, что в ходе энергетической конференции, которая пройдет в России в октябре с участием суданской делегации, стороны подпишут ряд соглашений в данной области.